Martin: "Voglio porre basi per puntare al titolo nel 2026"

1 ora fa

La sua pausa, lunga e forzata da una serie di infortuni, era iniziata con largo anticipo rispetto ai suoi colleghi, già dai test invernali. Per questo le vacanze di Jorge Martin, rientrato a Brno con ottimi risultati, sono state differenti: "Ho fatto più moto del solito, avevo bisogno di ritrovare alcune sensazioni fisiche". Poi sugli obiettivi per la seconda parte di stagione con Aprilia: "Voglio sicuramente fare qualche podio, ma la cosa più importante è porre le basi per lottare per puntare al titolo nel 2026".

motogp
MotoGP in Austria: il meglio del giovedì al Red Bull Ring
| 24 minuti fa
piloti su nome motopiloti su nome moto
motogp
Marc battezza la Ducati, Bez svela il nome della sua Aprilia
| 55 minuti fa
VINALES GIOVEDI_2717659VINALES GIOVEDI_2717659
motogp
Vinales: "Dopo le Libere deciderò se proseguire"
| 1 ora fa
marc su 100 vittoriemarc su 100 vittorie
motogp
Marquez: "100 vittorie possibili, ma titoli più importanti"
| 3 ore fa
MORBIDO GIOVEDI_2636438MORBIDO GIOVEDI_2636438
motogp
Morbidelli: "Devo capire come sto, ma ho fiducia"
| 2 ore fa
DIGGIA GIOVEDI_2707055DIGGIA GIOVEDI_2707055
motogp
Diggia: "Voglio rifarmi in Austria dopo l'infortunio 2024"
| 3 ore fa
MARC GIOVEDI_2544201MARC GIOVEDI_2544201
motogp
Marquez: "In Austria sempre perso contro le rosse ma ora..."
| 3 ore fa
BEZ GIOVEDI_2615260BEZ GIOVEDI_2615260
motogp
Bezzecchi: "Restare concentrati e migliorare dappertutto"
| 3 ore fa
ALEX GIOVEDI_2523895ALEX GIOVEDI_2523895
motogp
Alex Marquez: "Ancora un po' di fastidio, sono al 97%"
| 3 ore fa
DIABLO GIOVEDI_2646862DIABLO GIOVEDI_2646862
motogp
Quartararo: "Carico, spero lo siano anche gli ingegneri"
| 3 ore fa
Marc su match point a misanoMarc su match point a misano
motogp
Marc Marquez: "Match point mondiale a Misano? Impossibile"
| 3 ore fa
SRV REWIND AUSTRIA SS24 WEB_0656462SRV REWIND AUSTRIA SS24 WEB_0656462
motogp
Marquez-Dovizioso, il duello del 2019 in Austria
| 5 ore fa
