La sua pausa, lunga e forzata da una serie di infortuni, era iniziata con largo anticipo rispetto ai suoi colleghi, già dai test invernali. Per questo le vacanze di Jorge Martin, rientrato a Brno con ottimi risultati, sono state differenti: "Ho fatto più moto del solito, avevo bisogno di ritrovare alcune sensazioni fisiche". Poi sugli obiettivi per la seconda parte di stagione con Aprilia: "Voglio sicuramente fare qualche podio, ma la cosa più importante è porre le basi per lottare per puntare al titolo nel 2026".