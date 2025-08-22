Manu Gonzalez, futuro in MotoGP? La decisione entro domenica

Da giorni si rincorrono le voci su un possibile approdo di Manu Gonzalez in MotoGP. Il pilota spagnolo, attuale leader del Mondiale Moto2 con il team IntactGP, ha già rifiutato offerte da altri team della stessa categoria e dalla Superbike. A fare il punto è il manager Edoardo Rovelli, intervistato da Sky Sport: "Al momento non c'è nulla di concreto. Avevamo una deadline con il nostro team la scorsa settimana e il via libera per poter firmare con una squadra di MotoGP. Entro domenica si chiuderà la questione".