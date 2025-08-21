Marquez: "9° titolo vicino? Non ci penso, mancano tanti GP"

1 ora fa

Marc Marquez ha 142 punti di vantaggio su suo fratello Alex, primo inseguitore, alla vigilia del GP Ungheria, ma il leader del Mondiale prova a restare concentrato: "Nono titolo? Non voglio vederlo come vicino, mancano ancora tante gare". Marquez fa anche un confronto col suo passato: "Sono meno esplosivo del 2019 ma ho più esperienza per gestire tutto. E poi ho la moto migliore, è la situazione ideale per fare il 100%". Chiusura sul Balaton Park, circuito con predominanza di curve a sinistra: "Ma non significa che vincerà sicuramente - conclude -. Parto da zero come tutti gli altri, ma con la mentalità, questo sì, di essere sempre il più veloce".

Test Ducati al Balaton Park: le migliori immagini
Bagnaia: "Io e Ducati uniti, dopo l’Austria ero arrabbiato"
MotoGP subito in pista in Ungheria: dove eravamo rimasti?
MotoGP, i numeri prima del GP Ungheria
Marquez-Dall'Igna e non solo: i retroscena del GP Austria
MotoGP in Ungheria dopo 33 anni: come era andata nel 1992
MotoGP in Ungheria: il weekend è LIVE su Sky Sport
Balaton Park, il giro di Pirro sulla Ducati MotoGP
MotoGP, dal Balaton Park in attesa del weekend d'Ungheria
MotoGP, verso il GP d'Ungheria
MotoGP in Ungheria: cosa pensano i piloti del Balaton Park
Marquez vince in Austria: gli "Happy moments" del weekend
