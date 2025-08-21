Marquez: "9° titolo vicino? Non ci penso, mancano tanti GP"

Marc Marquez ha 142 punti di vantaggio su suo fratello Alex, primo inseguitore, alla vigilia del GP Ungheria, ma il leader del Mondiale prova a restare concentrato: "Nono titolo? Non voglio vederlo come vicino, mancano ancora tante gare". Marquez fa anche un confronto col suo passato: "Sono meno esplosivo del 2019 ma ho più esperienza per gestire tutto. E poi ho la moto migliore, è la situazione ideale per fare il 100%". Chiusura sul Balaton Park, circuito con predominanza di curve a sinistra: "Ma non significa che vincerà sicuramente - conclude -. Parto da zero come tutti gli altri, ma con la mentalità, questo sì, di essere sempre il più veloce".