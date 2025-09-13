Marquez: "Caduta errore mio, ma il feeling è buono"

00:02:14 min
|
2 ore fa

Marc Marquez commenta a Sky Sport la sua Sprint Race, caratterizzata da una caduta quando era in cima a 7 giri dalla fine: "Ci sta, siamo umani. Ho sbagliato in curva 15, che è sempre un punto critico qui a Misano. È stato un mio errore, sono andato un po' largo e ho spinto troppo la gomma anteriore, ma la cosa più importante è che quando sono caduto ero primo. Il feeling però è buono, proveremo a fare una bella gara". Sul sorpasso su Bezzecchi: "Avevo due, tre punti per superarlo, tra cui quello". E Sul GP di domenica: "Proviamo a fare una bella gara, è difficile capire che gara sarà. Bezzecchi parte in pole ed è il favorito, proveremo a fare una bella battaglia".

BASTIANINI INTV MISANO_3954478BASTIANINI INTV MISANO_3954478
motogp
Bastianini: "Ci sfugge qualcosa, mi aspettavo di più qui"
00:02:18 min
| 54 minuti fa
MORBIDELLI INTV MISANO_3944498MORBIDELLI INTV MISANO_3944498
motogp
Morbidelli: "Il podio? Perché no, siamo molto vicini"
00:01:27 min
| 1 ora fa
PECCO INTV MISANO_2451171PECCO INTV MISANO_2451171
motogp
Bagnaia: "La mia pazienza è al limite, devo lavorare"
00:01:11 min
| 2 ore fa
MARINI INTVMARINI INTV
motogp
Marini: "Un 7° posto è ottimo, prima era impensabile"
00:02:29 min
| 2 ore fa
COMMENTO SU PECCOCOMMENTO SU PECCO
motogp
Biaggi: "Ducati e Bagnaia, serve un passo avanti"
00:01:28 min
| 1 ora fa
APRILIA MARCO OSCILLA SKY TECHAPRILIA MARCO OSCILLA SKY TECH
motogp
Bezzecchi, qualche oscillazione in pista a Misano: l'analisi
00:01:11 min
| 1 ora fa
MAX SU ALEXMAX SU ALEX
motogp
Biaggi e Meda: "Anche nella gara lunga Alex sarà indietro"
00:01:31 min
| 2 ore fa
SKY TECH CADUTA MARCSKY TECH CADUTA MARC
motogp
Marc Marquez troppo aggressivo: l'analisi della caduta
00:01:25 min
| 2 ore fa
SKY TECH SORPASSO MARCSKY TECH SORPASSO MARC
motogp
Marc Marquez, sorpasso capolavoro a Bezzecchi: Sky Tech
00:01:31 min
| 2 ore fa
ALEX INTVALEX INTV
motogp
Alex Marquez: "Mi è mancata un po' di decisione all'inizio"
00:04:29 min
| 2 ore fa
DIGGIA INTVDIGGIA INTV
motogp
Di Giannantonio: "È stata un'ottima Sprint"
00:03:54 min
| 3 ore fa
BEZZECCHI INTVBEZZECCHI INTV
motogp
GP Misano, capolavoro di GarBez: "È stata una bella Sprint"
00:05:11 min
| 3 ore fa
