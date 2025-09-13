Marc Marquez commenta a Sky Sport la sua Sprint Race, caratterizzata da una caduta quando era in cima a 7 giri dalla fine: "Ci sta, siamo umani. Ho sbagliato in curva 15, che è sempre un punto critico qui a Misano. È stato un mio errore, sono andato un po' largo e ho spinto troppo la gomma anteriore, ma la cosa più importante è che quando sono caduto ero primo. Il feeling però è buono, proveremo a fare una bella gara". Sul sorpasso su Bezzecchi: "Avevo due, tre punti per superarlo, tra cui quello". E Sul GP di domenica: "Proviamo a fare una bella gara, è difficile capire che gara sarà. Bezzecchi parte in pole ed è il favorito, proveremo a fare una bella battaglia".