Marquez: "All'inizio cambiato troppo, poi siamo migliorati"

Marc Marquez ha commentato su Sky Sport le sue Pre-qualifiche, chiuse con il 3° tempo: "Oggi c'è stato un po' di casino. Sono uscito in FP1 e il feeling non era quello giusto e preciso che ho normalmente. Abbiamo avuto troppa fretta nel voler cercare il giusto setup, invece di fare le cose piano piano e abbiamo cambiato troppo. A fine pomeriggio siamo tornati alla mia base e ho lavorato con il mio stile di guida, da lì siamo andati meglio. È stato un errore mio a spingere troppo con i tecnici per cambiare. Abbiamo svolto un bel lavoro con la media, domani dobbiamo capire come vanno le gomme".