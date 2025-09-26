Marquez: "All'inizio cambiato troppo, poi siamo migliorati"

00:01:54 min
|
56 minuti fa

Marc Marquez ha commentato su Sky Sport le sue Pre-qualifiche, chiuse con il 3° tempo: "Oggi c'è stato un po' di casino. Sono uscito in FP1 e il feeling non era quello giusto e preciso che ho normalmente. Abbiamo avuto troppa fretta nel voler cercare il giusto setup, invece di fare le cose piano piano e abbiamo cambiato troppo. A fine pomeriggio siamo tornati alla mia base e ho lavorato con il mio stile di guida, da lì siamo andati meglio. È stato un errore mio a spingere troppo con i tecnici per cambiare. Abbiamo svolto un bel lavoro con la media, domani dobbiamo capire come vanno le gomme".

SRV PRE QUALI MOTOGP GIAPPONE_4637518SRV PRE QUALI MOTOGP GIAPPONE_4637518
motogp
MotoGP in Giappone: Bezzecchi re del venerdì a Motegi
00:01:26 min
| 9 minuti fa
pubblicità
MEDA COMMENTOMEDA COMMENTO
motogp
Meda: "Buon segnale da Bagnaia dopo il test di Misano"
00:01:13 min
| 45 minuti fa
SANCHINI SU APRILIA VERSATILESANCHINI SU APRILIA VERSATILE
motogp
Sanchini: "Bezzecchi fa la differenza, ma Aprilia versatile"
00:00:30 min
| 28 minuti fa
PASINI SU BEZZPASINI SU BEZZ
motogp
Pasini: "Bezzecchi stratosferico, passo avanti incredibile"
00:00:35 min
| 46 minuti fa
BAGNAIA INTV PRE QUALI_2159735BAGNAIA INTV PRE QUALI_2159735
motogp
Bagnaia: "Bel venerdì, ma dobbiamo aspettare la Sprint"
00:02:19 min
| 1 ora fa
FERNANDEZ INTVFERNANDEZ INTV
motogp
Raul Fernandez: "Gran lavoro, Bezzecchi è un passo avanti"
00:02:25 min
| 1 ora fa
MIR INTVMIR INTV
motogp
Mir: "Mi sento competitivo, speriamo in un buon risultato"
00:03:36 min
| 1 ora fa
BEZZ INTVBEZZ INTV
motogp
Pre-qualifiche, Bezzecchi: "Partito carico, anche troppo"
00:05:12 min
| 1 ora fa
ACOSTA INTVACOSTA INTV
motogp
Acosta: "Poco feeling, ma comunque un buon lavoro"
00:03:15 min
| 2 ore fa
QUARTA INTVQUARTA INTV
motogp
Quartararo: "Sensazioni non buone, non mi aspetto molto"
00:02:38 min
| 2 ore fa
RECAP PRE QUALIRECAP PRE QUALI
motogp
GP Giappone, Bezzecchi leader nelle Pre-Qualifiche
00:00:40 min
| 2 ore fa
RIVOLA INTVRIVOLA INTV
motogp
Rivola: "Bezzecchi subito sul pezzo, ho fiducia in Martin"
00:02:36 min
| 1 ora fa
SRV PRE QUALI MOTOGP GIAPPONE_4637518SRV PRE QUALI MOTOGP GIAPPONE_4637518
motogp
MotoGP in Giappone: Bezzecchi re del venerdì a Motegi
00:01:26 min
| 9 minuti fa
MEDA COMMENTOMEDA COMMENTO
motogp
Meda: "Buon segnale da Bagnaia dopo il test di Misano"
00:01:13 min
| 45 minuti fa
SANCHINI SU APRILIA VERSATILESANCHINI SU APRILIA VERSATILE
motogp
Sanchini: "Bezzecchi fa la differenza, ma Aprilia versatile"
00:00:30 min
| 28 minuti fa
PASINI SU BEZZPASINI SU BEZZ
motogp
Pasini: "Bezzecchi stratosferico, passo avanti incredibile"
00:00:35 min
| 46 minuti fa
BAGNAIA INTV PRE QUALI_2159735BAGNAIA INTV PRE QUALI_2159735
motogp
Bagnaia: "Bel venerdì, ma dobbiamo aspettare la Sprint"
00:02:19 min
| 1 ora fa
FERNANDEZ INTVFERNANDEZ INTV
motogp
Raul Fernandez: "Gran lavoro, Bezzecchi è un passo avanti"
00:02:25 min
| 1 ora fa
MIR INTVMIR INTV
motogp
Mir: "Mi sento competitivo, speriamo in un buon risultato"
00:03:36 min
| 1 ora fa
BEZZ INTVBEZZ INTV
motogp
Pre-qualifiche, Bezzecchi: "Partito carico, anche troppo"
00:05:12 min
| 1 ora fa
ACOSTA INTVACOSTA INTV
motogp
Acosta: "Poco feeling, ma comunque un buon lavoro"
00:03:15 min
| 2 ore fa
QUARTA INTVQUARTA INTV
motogp
Quartararo: "Sensazioni non buone, non mi aspetto molto"
00:02:38 min
| 2 ore fa
RECAP PRE QUALIRECAP PRE QUALI
motogp
GP Giappone, Bezzecchi leader nelle Pre-Qualifiche
00:00:40 min
| 2 ore fa
RIVOLA INTVRIVOLA INTV
motogp
Rivola: "Bezzecchi subito sul pezzo, ho fiducia in Martin"
00:02:36 min
| 1 ora fa
Playlist di tendenza
pubblicità