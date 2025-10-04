Marc Marquez: "È il weekend più difficile dell'anno"

Marc Marquez ha commentato su Sky la sua Sprint chiusa al 6° posto: "È il weekend più difficile dell’anno, sto facendo più fatica del solito. Con le due cadute di ieri ho perso un po’ di feeling, ma c’è una Ducati lì davanti che è Aldeguer e quindi dobbiamo capire cosa sta facendo e fare un passettino in avanti. Abbiamo un paio di problemi che non mi permettono di guidare come il mio solito. Il grip della pista è un po’ particolare e non possiamo dare tutta la potenza che abbiamo in uscita. Questo weekend non si farà il miracolo, il nostro posto è da 5° a 7° più o meno e proviamo a stare lì". .