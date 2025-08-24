Marc Marquez: "Non voglio svegliarmi..."

Al Balaton Park Marc Marquez centra la 7^ doppietta Sprint-GP consecutiva, allungando sempre di più in classifica piloti: "Non voglio svegliarmi, non è normale vincere 14 gare di fila - esordisce a Sky -. Ma soprattutto sono contento del feeling con la moto". Poi sulle vittorie in solitaria: "Mi piace il duello fino all’ultima curva, come la Sprint del Sachsenring che mi ha dato euforia. Vincere in solitaria non è lo stesso, ma arriveranno piste in cui i miei avversari mi batteranno. In Catalogna penso sarà più difficile...".