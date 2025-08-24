Marini: "C'è margine di miglioramento, vedremo a Misano"

Un ottimo weekend per Luca Marini al Gran Premio d'Ungheria, concluso al 5° posto – dopo il 4° raggiunto nella gara Sprint. Si tratta della sesta top-ten stagionale per il pilota della Honda. A Sky Sport, questo il suo commento post gara: "C'è un margine enorme di miglioramento, dobbiamo capire cosa arriverà ai test di Misano. Adesso ogni cosa che è arrivata l'abbiamo messa sulla moto ma non sono ancora sicuro su cosa andrà meglio o peggio. Ora dobbiamo goderci questo weekend e festeggiare perché era da un po' che mancavano questi risultati" .