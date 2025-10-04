Marini: "Pressione gomma fuori range già al via"

17 ore fa

Nel VIDEO le parole di Luca Marini dopo Sprint Race di Mandalika, penalizzato di 8' secondi per aver terminato la gara con la pressione della gomma anteriore fuori dal range consentito: “Appena sono partito la pressione della gomma anteriore era bassissima. L’avevamo settata correttamente ma non abbiamo capito perché al primo giro era 0.5 Bar più bassa. Non riuscivo a guidare e, quando mi sono reso conto di essere ancora oltre il limite consentito, ho fatto passare alcune moto per mettermi in scia e prendere più aria calda possibile, così da farla risalire. Non è stato sufficiente per rimanere nel range corretto, è un peccato ma domani ci proviamo”.

