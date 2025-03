Dalle lacrime alla gioia: Marc fa felice il suo super tifoso

Dopo la vittoria del GP Thailandia Marc Marquez ha incontrato il suo super tifoso vestito con la tuta rosso Ducati. Il bambino thailandese, inquadrato diverse volte nel corso del weekend, era diventato famoso nel 2024 quando, dopo la caduta del suo idolo in gara, era stato inquadrato in lacrime seduto in tribuna. Tutt'altro umore questa volta, dopo il weekend perfetto di MM93. E alla fine il baby fan, diventato ormai una celebrità dalle parti del circuito di Buriram, si è fatto pure un selfie con il pilota spagnolo al parco chiuso, salendo in sella alla Ducati e chiudendo l'incontro con un emozionante abbraccio.