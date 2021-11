Claudio Lucchini, medico chirurgo specialista in oculistica di Milano, fa chiarezza sul disturbo visivo che costringe Marc Marquez a chiudere la stagione in anticipo: "Non è detto che sia necessario l'intervento chirurgico, il problema all'occhio potrebbe rientrare da solo attraverso una terapia conservativa. Il rientro in pista? Potrebbero bastare 4 mesi".