Marquez: "Senza il suo errore non avrei superato Alex"

Marc Marquez vince la Sprint Race del GP d'Austria. Lo spagnolo, nonostante sia partito dalla quarta posizione, ha sorpassato nei giri finali il fratello Alex. Ai microfoni di Sky Sport, il pilota Ducati ha raccontato le sue sensazioni dopo la vittoria della Sprint: "Il weekend in generale è andato bene, solo in Qualifica ho sbagliato andando troppo forte. Partire 4° poteva crearmi problemi, ma ho aspettato il mio momento e sono contento. Dobbiamo lavorare. Ero in controllo ma volevo superare Alex subito anche se non era possibile visti i miei tempi sul 1:29 basso. A pochi giri dalla fine mi sono riavvicinato e lui ha sbagliato l'uscita della curva 2b. Senza quell'errore non so se ero in grado di superarlo. Sensazioni per la gara? Gli altri sono più vicini, Bezzecchi ha un buon passo".

