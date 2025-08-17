Martin: "Sto bene, per fortuna non è nulla di grave"

Grande spavento per Martin, caduto in curva 7 con la gamba che è rimasta attaccata alla sua moto. Ai microfoni di Sky Sport, il pilota ha sincerato sulle sue condizioni: "Sto bene, per fortuna è stata una caduta veloce e non è successo niente di grave". Sul weekend in generale, poi, ha concluso: "Dobbiamo ancora lavorare su tanti dettagli, ma sono contento di vedere Bezzecchi sul podio. Vuol dire che il potenziale della moto è grandissimo. Anche io sono vicino, mi mancano solo un po' di giri per prendere maggiore confidenza. Ungheria? Sarà dura all'inizio perché partiremo da zero, ma sono fiducioso che il mio percorso sta andando bene. Stiamo trovando una buona base e dobbiamo continuare così".