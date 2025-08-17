Martin: "Sto bene, per fortuna non è nulla di grave"

00:02:23 min
|
1 ora fa

Grande spavento per Martin, caduto in curva 7 con la gamba che è rimasta attaccata alla sua moto. Ai microfoni di Sky Sport, il pilota ha sincerato sulle sue condizioni: "Sto bene, per fortuna è stata una caduta veloce e non è successo niente di grave". Sul weekend in generale, poi, ha concluso: "Dobbiamo ancora lavorare su tanti dettagli, ma sono contento di vedere Bezzecchi sul podio. Vuol dire che il potenziale della moto è grandissimo. Anche io sono vicino, mi mancano solo un po' di giri per prendere maggiore confidenza. Ungheria? Sarà dura all'inizio perché partiremo da zero, ma sono fiducioso che il mio percorso sta andando bene. Stiamo trovando una buona base e dobbiamo continuare così".

dall'igna aldeguerdall'igna aldeguer
motogp
Dall'Igna: "Aldeguer gran pilota, meglio averlo come amico"
00:03:22 min
| 23 minuti fa
pubblicità
dall'ignadall'igna
motogp
Dall’Igna: "Bagnaia? Normale sia deluso, restiamo positivi"
00:04:47 min
| 6 minuti fa
bastianini ktm gp austria intervistabastianini ktm gp austria intervista
motogp
Bastianini: "Mi do un 7/8, peccato per il lungo all'inizio"
00:01:34 min
| 1 ora fa
guidotti su peccoguidotti su pecco
motogp
Guidotti: "Situazione Pecco? In Austria non ci sono scuse"
00:01:06 min
| 17 minuti fa
bez race anatomybez race anatomy
motogp
Bezzecchi, siparietto a Race Anatomy dopo il podio
00:02:34 min
| 30 minuti fa
lorenzi su bezlorenzi su bez
motogp
Lorenzi: "Bezzecchi e Aprilia cresciuti insieme. Martin..."
00:01:07 min
| 1 ora fa
acosta intvacosta intv
motogp
Acosta: "Risultato non è quello che volevamo, ma..."
00:03:23 min
| 36 minuti fa
dovi su yamahadovi su yamaha
motogp
Dovizioso: "Per Yamaha weekend duro, ma rispetto al 2024..."
00:00:57 min
| 1 ora fa
dovi su bastianinidovi su bastianini
motogp
Dovizioso: "Enea mai così bene su Ktm. Quando ti guardi..."
00:00:26 min
| 1 ora fa
sky tech duello marc bez OKsky tech duello marc bez OK
motogp
Marquez-Bezzecchi, lo Sky Tech del duello in Austria
00:03:48 min
| 2 ore fa
sky tech acosta bagnaia titolo dovisky tech acosta bagnaia titolo dovi
motogp
Dovizioso: "La gamba in frenata? Molto pericoloso". Sky Tech
00:01:51 min
| 1 ora fa
aldeguer intvaldeguer intv
motogp
Aldeguer: "Ho pensato alla vittoria, ma lottare con Marc..."
00:04:56 min
| 1 ora fa
dall'igna aldeguerdall'igna aldeguer
motogp
Dall'Igna: "Aldeguer gran pilota, meglio averlo come amico"
00:03:22 min
| 23 minuti fa
dall'ignadall'igna
motogp
Dall’Igna: "Bagnaia? Normale sia deluso, restiamo positivi"
00:04:47 min
| 6 minuti fa
bastianini ktm gp austria intervistabastianini ktm gp austria intervista
motogp
Bastianini: "Mi do un 7/8, peccato per il lungo all'inizio"
00:01:34 min
| 1 ora fa
guidotti su peccoguidotti su pecco
motogp
Guidotti: "Situazione Pecco? In Austria non ci sono scuse"
00:01:06 min
| 17 minuti fa
bez race anatomybez race anatomy
motogp
Bezzecchi, siparietto a Race Anatomy dopo il podio
00:02:34 min
| 30 minuti fa
lorenzi su bezlorenzi su bez
motogp
Lorenzi: "Bezzecchi e Aprilia cresciuti insieme. Martin..."
00:01:07 min
| 1 ora fa
acosta intvacosta intv
motogp
Acosta: "Risultato non è quello che volevamo, ma..."
00:03:23 min
| 36 minuti fa
dovi su yamahadovi su yamaha
motogp
Dovizioso: "Per Yamaha weekend duro, ma rispetto al 2024..."
00:00:57 min
| 1 ora fa
dovi su bastianinidovi su bastianini
motogp
Dovizioso: "Enea mai così bene su Ktm. Quando ti guardi..."
00:00:26 min
| 1 ora fa
sky tech duello marc bez OKsky tech duello marc bez OK
motogp
Marquez-Bezzecchi, lo Sky Tech del duello in Austria
00:03:48 min
| 2 ore fa
sky tech acosta bagnaia titolo dovisky tech acosta bagnaia titolo dovi
motogp
Dovizioso: "La gamba in frenata? Molto pericoloso". Sky Tech
00:01:51 min
| 1 ora fa
aldeguer intvaldeguer intv
motogp
Aldeguer: "Ho pensato alla vittoria, ma lottare con Marc..."
00:04:56 min
| 1 ora fa
Playlist di tendenza
pubblicità