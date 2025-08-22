Martin, gran fumata del motore Aprilia nelle FP1 in Ungheria

La prima sessione di prove libere al Gran Premio d'Ungheria ha subito regalato colpi di scena. Poco dopo la bandiera verde, nei primi giri delle FP1, la Aprilia di Jorge Martin ha subìto la rottura del motore, accompagnata da una grande fumata bianca. Il campione del mondo in carica è stato costretto a prendere la via di fuga e uscire di pista. Paolo Bonora ha commentato: "È successo sulla stessa moto incidentata domenica (il campione del mondo in carica era infatti scivolato al Red Bull Ring, ndr). Di norma facciamo tutti i controlli del caso, ma sono imprevisti che possono succedere".

GP Ungheria, i tempi delle Libere 1: ancora Marc Marquez
Bagnaia, qualche difficoltà anche nella prova di partenza
Bagnaia, problemi all'anteriore al Balaton: Sky Tech
Tardozzi: "Capiamo lo sfogo, unità Bagnaia-team solidissima"
GP Ungheria, doppia caduta per Morbidelli nelle prove libere
Rottura del motore per Fernandez sulla RS-GP: bandiera rossa
Il Balaton Park presentato da Guido Meda e Mauro Sanchini
I lunghi di Dixon, Alonso e Garcia nelle libere in Ungheria
Moto2, Luca Gresini presenta la line up 2026: Garcia e Lopez
Bastianini: "Ultime due gare un punto di svolta"
MotoGP in Ungheria, il meglio del giovedì al Balaton Park
Partenza al Balaton pericolosa? Il commento dei piloti
