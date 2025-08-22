Martin, gran fumata del motore Aprilia nelle FP1 in Ungheria

La prima sessione di prove libere al Gran Premio d'Ungheria ha subito regalato colpi di scena. Poco dopo la bandiera verde, nei primi giri delle FP1, la Aprilia di Jorge Martin ha subìto la rottura del motore, accompagnata da una grande fumata bianca. Il campione del mondo in carica è stato costretto a prendere la via di fuga e uscire di pista. Paolo Bonora ha commentato: "È successo sulla stessa moto incidentata domenica (il campione del mondo in carica era infatti scivolato al Red Bull Ring, ndr). Di norma facciamo tutti i controlli del caso, ma sono imprevisti che possono succedere".