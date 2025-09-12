Morbidelli: "Carico dopo i due grandi errori di Barcellona"

Morbidelli è intervenuto su Sky Sport al termine delle Pre-qualifiche di Misano, chiuse con il 3° tempo: "Giornata molto positiva, siamo partiti questa mattina con i 10 minuti di penalità ma sono riuscito subito a prendere il ritmo. È una pista che conosciamo molto bene ed è stato bello prendere quel tipo di ritmo in fretta. Abbiamo provato delle cose e migliorato il feeling. Nel pomeriggio ci sono state cose che mi sono piaciute di più e altre meno, ma comunque siamo stati veloci e domani cercheremo di mettere tutto insieme. Abbiamo parlato molto con il team dopo i due grandi errori che ho commesso a Barcellona e ci siamo presentato qui belli carichi, com'è andato il venerdì ne è il riflesso". .