Morbidelli 5° nella Sprint: "Il nuovo abbassatore è super"

00:05:12 min
|
1 ora fa
boselli su martinboselli su martin
motogp
Aprilia, Martin si rompe la clavicola, contusione per Bez
00:02:34 min
| 1 ora fa
marini intvmarini intv
motogp
Marini: "Moto migliorata tanto, bello poterlo dimostrare"
00:02:59 min
| 4 minuti fa
MGP_HL QUALIFICHE MOTO2 GIAPPONE OK_2850823MGP_HL QUALIFICHE MOTO2 GIAPPONE OK_2850823
motogp
Moto2, GP Giappone: highlights qualifiche
00:01:42 min
| 17 minuti fa
mir intvmir intv
motogp
Mir: "Periodo difficile, ma i risultati stanno arrivando"
00:02:58 min
| 23 minuti fa
guidotti su hondaguidotti su honda
motogp
Guidotti: "Honda in vantaggio su Yamaha, ecco perché"
00:00:53 min
| 30 minuti fa
zam su peccozam su pecco
motogp
Zamagni: "Reazione psicologica Pecco davvero importante"
00:00:34 min
| 34 minuti fa
guidotti su ducati marcguidotti su ducati marc
motogp
Marquez, cosa dimostra il passaggio vincente da GP23 a 25
00:00:17 min
| 45 minuti fa
guidotti su ducati marcguidotti su ducati marc
motogp
Guidotti: "Ritrovare Bagnaia un bene per Ducati. Marquez…"
00:00:58 min
| 51 minuti fa
guidotti su peccoguidotti su pecco
motogp
Guidotti: "Pecco testardo, una forza ma anche una debolezza"
00:01:29 min
| 55 minuti fa
sky tech marc 2sky tech marc 2
motogp
GP Giappone, Marquez va lungo, poi... analisi allo Sky Tech
00:00:22 min
| 1 ora fa
sky tech marcsky tech marc
motogp
Marquez, difficoltà in frenata a Motegi: lo Sky Tech
00:02:05 min
| 1 ora fa
marquez intvmarquez intv
motogp
Marquez: "Questo weekend mi sento più pesante"
00:04:36 min
| 2 ore fa
