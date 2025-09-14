Morbidelli: "Pecco? Deve fidarsi delle proprie potenzialità"

00:07:41 min
|
1 ora fa

Dopo il 4° posto nella gara Sprint, Morbidelli raddoppia nella gara lunga a Misano. Nel VIDEO l'intervista a Sky Sport dopo il GP: "Sono molto contento di questi due quarti posti. Venivamo da alcuni errori a Barcellona. Siamo arrivati a Misano con l'obiettivo di rimediare, e devo ringraziare la squadra e gli ingegneri Ducati: abbiamo lavorato tutti insieme per recuperare". E sulla situazione di Bagnaia: "C'è poco da dirgli. Quello che può aiutare davvero è rimanere tranquilli, consapevoli delle proprie potenzialità, e circondarsi di persone che credono in te".

RIVOLA INTVRIVOLA INTV
motogp
Rivola: "Bezzecchi ora sa cosa serve per guidare la squadra"
00:05:23 min
| 51 minuti fa
pubblicità
DIGGIA INTVDIGGIA INTV
motogp
Diggia: "5°? Un panino alla nutella senza zucchero a velo"
00:03:12 min
| 1 ora fa
DALL'IGNA INTVDALL'IGNA INTV
motogp
Dall'Igna: "Situazione Bagnaia delicata, dobbiamo uscirne"
00:05:12 min
| 46 minuti fa
ALIVERTI SU MARQUEZ CANNIBALEALIVERTI SU MARQUEZ CANNIBALE
motogp
Aliverti: "Marc Marquez? Un'annata da cannibale con Ducati"
00:00:50 min
| 1 ora fa
GUIDOTTI APRILIA CRESCITAGUIDOTTI APRILIA CRESCITA
motogp
Guidotti: "L'Aprilia è cresciuta in maniera esponenziale"
00:01:20 min
| 1 ora fa
LORENZI SU PECCO E BEZZECCHILORENZI SU PECCO E BEZZECCHI
motogp
Lorenzi: "Bezzecchi avanza in classifica mentre Bagnaia.."
00:00:31 min
| 1 ora fa
ALIVERTI SU BEZ MIGLIOR GARAALIVERTI SU BEZ MIGLIOR GARA
motogp
Aliverti: "Questa è stata la gara migliore di Bezzecchi"
00:00:33 min
| 1 ora fa
DOVI SU PECCODOVI SU PECCO
motogp
Dovizioso: "La situazione di Bagnaia sta peggiorando"
00:00:25 min
| 1 ora fa
SKY TECH SU PECCOSKY TECH SU PECCO
motogp
La caduta di Bagnaia a Misano: l'analisi con lo Sky Tech
00:01:16 min
| 1 ora fa
BEZZECCHI INTV MISANO V2_5706493BEZZECCHI INTV MISANO V2_5706493
motogp
Bezzecchi: "Ho dato tutto per vincere"
00:05:37 min
| 1 ora fa
MEDA SU APRILIAMEDA SU APRILIA
motogp
Meda: "Al momento Bezzecchi è il faro dell'Aprilia"
00:00:43 min
| 2 ore fa
SKY TECH SORPASSOSKY TECH SORPASSO
motogp
Bezzecchi-Marquez, cosa è successo nel sorpasso: l'analisi
00:00:57 min
| 2 ore fa
RIVOLA INTVRIVOLA INTV
motogp
Rivola: "Bezzecchi ora sa cosa serve per guidare la squadra"
00:05:23 min
| 51 minuti fa
DIGGIA INTVDIGGIA INTV
motogp
Diggia: "5°? Un panino alla nutella senza zucchero a velo"
00:03:12 min
| 1 ora fa
DALL'IGNA INTVDALL'IGNA INTV
motogp
Dall'Igna: "Situazione Bagnaia delicata, dobbiamo uscirne"
00:05:12 min
| 46 minuti fa
ALIVERTI SU MARQUEZ CANNIBALEALIVERTI SU MARQUEZ CANNIBALE
motogp
Aliverti: "Marc Marquez? Un'annata da cannibale con Ducati"
00:00:50 min
| 1 ora fa
GUIDOTTI APRILIA CRESCITAGUIDOTTI APRILIA CRESCITA
motogp
Guidotti: "L'Aprilia è cresciuta in maniera esponenziale"
00:01:20 min
| 1 ora fa
LORENZI SU PECCO E BEZZECCHILORENZI SU PECCO E BEZZECCHI
motogp
Lorenzi: "Bezzecchi avanza in classifica mentre Bagnaia.."
00:00:31 min
| 1 ora fa
ALIVERTI SU BEZ MIGLIOR GARAALIVERTI SU BEZ MIGLIOR GARA
motogp
Aliverti: "Questa è stata la gara migliore di Bezzecchi"
00:00:33 min
| 1 ora fa
DOVI SU PECCODOVI SU PECCO
motogp
Dovizioso: "La situazione di Bagnaia sta peggiorando"
00:00:25 min
| 1 ora fa
SKY TECH SU PECCOSKY TECH SU PECCO
motogp
La caduta di Bagnaia a Misano: l'analisi con lo Sky Tech
00:01:16 min
| 1 ora fa
BEZZECCHI INTV MISANO V2_5706493BEZZECCHI INTV MISANO V2_5706493
motogp
Bezzecchi: "Ho dato tutto per vincere"
00:05:37 min
| 1 ora fa
MEDA SU APRILIAMEDA SU APRILIA
motogp
Meda: "Al momento Bezzecchi è il faro dell'Aprilia"
00:00:43 min
| 2 ore fa
SKY TECH SORPASSOSKY TECH SORPASSO
motogp
Bezzecchi-Marquez, cosa è successo nel sorpasso: l'analisi
00:00:57 min
| 2 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità