Morbidelli: "Pecco? Deve fidarsi delle proprie potenzialità"

Dopo il 4° posto nella gara Sprint, Morbidelli raddoppia nella gara lunga a Misano. Nel VIDEO l'intervista a Sky Sport dopo il GP: "Sono molto contento di questi due quarti posti. Venivamo da alcuni errori a Barcellona. Siamo arrivati a Misano con l'obiettivo di rimediare, e devo ringraziare la squadra e gli ingegneri Ducati: abbiamo lavorato tutti insieme per recuperare". E sulla situazione di Bagnaia: "C'è poco da dirgli. Quello che può aiutare davvero è rimanere tranquilli, consapevoli delle proprie potenzialità, e circondarsi di persone che credono in te".