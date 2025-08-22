Salucci (VR46): "Morbidelli sta avendo delle difficoltà"

Fine settimana complesso in Austria per il team VR46, con Morbidelli che ha chiuso in rimonta all'11° posto e Di Giannantonio costretto al ritiro con la moto in fiamme. Questo il punto di Alessio Salucci, team manager, durante le pre-qualifiche del GP Ungheria: "Di Giannantonio sta interpretando meglio di Morbidelli la pista. Franco sta avendo delle difficoltà dopo una buona prima parte di stagione; adesso ha meno feeling, forse qualche voce di mercato di troppo. Noi dobbiamo aiutarlo a ritrovare se stesso".