Salucci (VR46): "Morbidelli sta avendo delle difficoltà"

00:01:35 min
|
2 ore fa

Fine settimana complesso in Austria per il team VR46, con Morbidelli che ha chiuso in rimonta all'11° posto e Di Giannantonio costretto al ritiro con la moto in fiamme. Questo il punto di Alessio Salucci, team manager, durante le pre-qualifiche del GP Ungheria: "Di Giannantonio sta interpretando meglio di Morbidelli la pista. Franco sta avendo delle difficoltà dopo una buona prima parte di stagione; adesso ha meno feeling, forse qualche voce di mercato di troppo. Noi dobbiamo aiutarlo a ritrovare se stesso".

GUIDOTTI COMMENTOGUIDOTTI COMMENTO
motogp
Guidotti su Ktm: "Presto per cantare vittoria, ma Acosta…"
00:00:37 min
| 8 minuti fa
pubblicità
MORBIDELLI INTV_4341745MORBIDELLI INTV_4341745
motogp
Morbidelli: "Siamo partiti male, ma poi ci siamo ripresi"
00:01:08 min
| 38 minuti fa
BASTIANINI INTV_4248229BASTIANINI INTV_4248229
motogp
Bastianini: "Giornata positiva, è stata una sorpresa"
00:02:32 min
| 45 minuti fa
BAGNAIA INTV_4133426BAGNAIA INTV_4133426
motogp
Bagnaia: "Non la giornata migliore, sapevo avrei faticato"
00:01:43 min
| 1 ora fa
MARQUEZ INTVMARQUEZ INTV
motogp
Marc Marquez 2° nelle Pre-qualifiche: "Il passo era buono"
00:03:10 min
| 1 ora fa
BEZZECCHI INTVBEZZECCHI INTV
motogp
Bezzecchi: "Faticato molto, non abbiamo trovato la quadra"
00:02:02 min
| 56 minuti fa
PAVESIO INTEGRALEPAVESIO INTEGRALE
motogp
Pavesio: "Miller o Gonzalez in Pramac? Decideremo presto"
00:05:51 min
| 34 minuti fa
PASINI SU PECCOPASINI SU PECCO
motogp
Pasini: "Bagnaia in difficoltà, ma ne verrà fuori"
00:01:34 min
| 1 ora fa
pernat su pistapernat su pista
motogp
Pernat: "Questa non è una pista per velocisti. Aprilia.."
00:00:41 min
| 1 ora fa
BEIRER INTVBEIRER INTV
motogp
Beirer (Ktm): "La moto funziona, siamo sulla strada giusta"
00:04:46 min
| 1 ora fa
ALEX INTVALEX INTV
motogp
Alex Marquez: "Non mi sono accorto di Miller, poi Pecco..."
00:03:59 min
| 1 ora fa
PASINI SU KTMPASINI SU KTM
motogp
Pasini: "Si inizia a vedere il lavoro di Ktm"
00:01:11 min
| 1 ora fa
GUIDOTTI COMMENTOGUIDOTTI COMMENTO
motogp
Guidotti su Ktm: "Presto per cantare vittoria, ma Acosta…"
00:00:37 min
| 8 minuti fa
MORBIDELLI INTV_4341745MORBIDELLI INTV_4341745
motogp
Morbidelli: "Siamo partiti male, ma poi ci siamo ripresi"
00:01:08 min
| 38 minuti fa
BASTIANINI INTV_4248229BASTIANINI INTV_4248229
motogp
Bastianini: "Giornata positiva, è stata una sorpresa"
00:02:32 min
| 45 minuti fa
BAGNAIA INTV_4133426BAGNAIA INTV_4133426
motogp
Bagnaia: "Non la giornata migliore, sapevo avrei faticato"
00:01:43 min
| 1 ora fa
MARQUEZ INTVMARQUEZ INTV
motogp
Marc Marquez 2° nelle Pre-qualifiche: "Il passo era buono"
00:03:10 min
| 1 ora fa
BEZZECCHI INTVBEZZECCHI INTV
motogp
Bezzecchi: "Faticato molto, non abbiamo trovato la quadra"
00:02:02 min
| 56 minuti fa
PAVESIO INTEGRALEPAVESIO INTEGRALE
motogp
Pavesio: "Miller o Gonzalez in Pramac? Decideremo presto"
00:05:51 min
| 34 minuti fa
PASINI SU PECCOPASINI SU PECCO
motogp
Pasini: "Bagnaia in difficoltà, ma ne verrà fuori"
00:01:34 min
| 1 ora fa
pernat su pistapernat su pista
motogp
Pernat: "Questa non è una pista per velocisti. Aprilia.."
00:00:41 min
| 1 ora fa
BEIRER INTVBEIRER INTV
motogp
Beirer (Ktm): "La moto funziona, siamo sulla strada giusta"
00:04:46 min
| 1 ora fa
ALEX INTVALEX INTV
motogp
Alex Marquez: "Non mi sono accorto di Miller, poi Pecco..."
00:03:59 min
| 1 ora fa
PASINI SU KTMPASINI SU KTM
motogp
Pasini: "Si inizia a vedere il lavoro di Ktm"
00:01:11 min
| 1 ora fa
Playlist di tendenza
pubblicità