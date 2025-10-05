Moto2, GP Indonesia: highlights gara

00:02:27 min
|
1 giorno fa
guido su marcguido su marc
motogp
Meda: "Marc maturo, non sfida più il limite. A Mandalika..."
00:02:39 min
| 7 ore fa
COMUNICATO DI MARQUEZCOMUNICATO DI MARQUEZ
motogp
Marquez salta Australia e Malesia: le news sull'infortunio
00:00:40 min
| 7 ore fa
HAPPY MOMENTSHAPPY MOMENTS
motogp
Aldeguer vince a Mandalika: gli "Happy moments" del weekend
00:00:55 min
| 1 giorno fa
marini intvmarini intv
motogp
Marini: "Potevo finire 2° ma dietro è stato un inferno"
00:00:38 min
| 1 giorno fa
rientro bezrientro bez
motogp
Bezzecchi, rientro nel paddock dopo l'incidente in Indonesia
00:00:15 min
| 1 giorno fa
parole pecco guidoparole pecco guido
motogp
Bagnaia: "Chiedo scusa al team per la caduta"
00:01:02 min
| 1 giorno fa
aliverti su alexaliverti su alex
motogp
Aliverti: "Alex arriva sempre, 2025 stagione straordinaria"
00:00:41 min
| 1 giorno fa
carchedi intvcarchedi intv
motogp
Capotecnico Aldeguer: "Ai test ho capito il suo talento"
00:03:28 min
| 1 giorno fa
tardozzi intvtardozzi intv
motogp
Tardozzi: "Pecco devastato. Motore 24 a Motegi? Non si può"
00:05:23 min
| 1 giorno fa
rivola su bezrivola su bez
motogp
Rivola: "Niente di rotto per Bezzecchi, ha fatto un errore"
00:04:30 min
| 1 giorno fa
zam su ducati ufficialezam su ducati ufficiale
motogp
Zamagni: "Ducati non era favorita, weekend complicatissimo"
00:01:11 min
| 1 giorno fa
sky tech caduta peccosky tech caduta pecco
motogp
GP Indonesia, Bagnaia: la caduta allo Sky Sport Tech
00:01:08 min
| 1 giorno fa
