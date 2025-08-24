Moto2, GP Ungheria: highlights gara

00:02:18 min
|
2 ore fa
MGP_HL MOTOGP GARA UNGHERIA MD_5259184MGP_HL MOTOGP GARA UNGHERIA MD_5259184
motogp
MotoGP, GP Ungheria: highlights gara
00:02:56 min
| 13 minuti fa
ACOSTA CUORICINIACOSTA CUORICINI
motogp
Acosta, 2° posto e cuoricini per il cameramen al GP Ungheria
00:01:04 min
| 10 minuti fa
ULTIMO GIROULTIMO GIRO
motogp
Marquez trionfa in Ungheria: l'ultimo giro
00:03:10 min
| 1 ora fa
RIENTRO BOX PECCORIENTRO BOX PECCO
motogp
Il rientro ai box di Bagnaia dopo il 9° posto al GP Ungheria
00:00:22 min
| 26 minuti fa
MILLER SKY TECHMILLER SKY TECH
motogp
Miller tradito da un sassolino: la caduta allo Sky Tech
00:00:22 min
| 30 minuti fa
LUNGO PECCOLUNGO PECCO
motogp
Il lungo di Bagnaia al 13° giro del GP Ungheria
00:00:42 min
| 44 minuti fa
REPLAY BASTIANINIREPLAY BASTIANINI
motogp
Bastianini cade, le moto lo schivano: che rischio!
00:00:52 min
| 1 ora fa
SORPASSO MARQUEZSORPASSO MARQUEZ
motogp
Il sorpasso di Marc Marquez su Bezzecchi per il 1° posto
00:01:00 min
| 50 minuti fa
MARQUEZ SU BEZZMARQUEZ SU BEZZ
motogp
Marc Marquez-Bezzecchi, bagarre da applausi al GP Ungheria
00:01:25 min
| 55 minuti fa
MARQEUZ SU MORBIDELLIMARQEUZ SU MORBIDELLI
motogp
GP Ungheria, sorpasso pulito di Marc Marquez su Morbidelli
00:01:16 min
| 56 minuti fa
Joan Mir e Raul FernandezJoan Mir e Raul Fernandez
motogp
Joan Mir e Raul Fernandez nella ghiaia a inizio GP Ungheria
00:00:38 min
| 1 ora fa
REPLAY PARTENZAREPLAY PARTENZA
motogp
MotoGP, il replay della partenza del GP Ungheria
00:00:38 min
| 1 ora fa
