Moto2, accordo totale tra Oncu e Marc Vds

Le ultime news di mercato MotoGP da Sandro Donato Grosso e Rosario Triolo.

martin aprilia gp austria intervistamartin aprilia gp austria intervista
motogp
Martin: "Sto bene, per fortuna non è nulla di grave"
00:02:23 min
| 3 ore fa
dall'igna aldeguerdall'igna aldeguer
motogp
Dall'Igna: "Aldeguer gran pilota, meglio averlo come amico"
00:03:22 min
| 2 ore fa
dall'ignadall'igna
motogp
Dall’Igna: "Bagnaia? Normale sia deluso, restiamo positivi"
00:04:47 min
| 2 ore fa
bastianini ktm gp austria intervistabastianini ktm gp austria intervista
motogp
Bastianini: "Mi do un 7/8, peccato per il lungo all'inizio"
00:01:34 min
| 3 ore fa
guidotti su peccoguidotti su pecco
motogp
Guidotti: "Situazione Pecco? In Austria non ci sono scuse"
00:01:06 min
| 2 ore fa
bez race anatomybez race anatomy
motogp
Bezzecchi, siparietto a Race Anatomy dopo il podio
00:02:34 min
| 2 ore fa
tardozzi intvtardozzi intv
motogp
Tardozzi: "Bagnaia il campione di sempre, dobbiamo capire"
00:09:28 min
| 15 minuti fa
lorenzi su bezlorenzi su bez
motogp
Lorenzi: "Bezzecchi e Aprilia cresciuti insieme. Martin..."
00:01:07 min
| 3 ore fa
acosta intvacosta intv
motogp
Acosta: "Risultato non è quello che volevamo, ma..."
00:03:23 min
| 2 ore fa
dovi su yamahadovi su yamaha
motogp
Dovizioso: "Per Yamaha weekend duro, ma rispetto al 2024..."
00:00:57 min
| 3 ore fa
dovi su bastianinidovi su bastianini
motogp
Dovizioso: "Enea mai così bene su Ktm. Quando ti guardi..."
00:00:26 min
| 3 ore fa
sky tech duello marc bez OKsky tech duello marc bez OK
motogp
Marquez-Bezzecchi, lo Sky Tech del duello in Austria
00:03:48 min
| 4 ore fa
