MotoGP, cosa aspettarci dal weekend del Giappone

00:03:12 min
|
27 minuti fa
TEASER GIAPPONETEASER GIAPPONE
motogp
MotoGP in Giappone: a Motegi il primo match point di Marquez
00:01:00 min
| 1 giorno fa
RECAP SDG PER SITO_3747637RECAP SDG PER SITO_3747637
motogp
MotoGP, test Misano: il bilancio casa per casa
00:02:56 min
| 8 giorni fa
BAGNAIA INTV TEST_1634884BAGNAIA INTV TEST_1634884
motogp
Bagnaia: "Qualcosa ho capito. Stoner? Importante averlo lì"
00:02:15 min
| 8 giorni fa
MARC TEST MISANO INT_0442768MARC TEST MISANO INT_0442768
motogp
Marc: "Test utili a capire che direzione prendere in futuro"
00:01:34 min
| 8 giorni fa
DIABLO TEST_4157736DIABLO TEST_4157736
motogp
Quartararo: "V4? Dobbiamo lavorare, serve tempo"
00:01:20 min
| 8 giorni fa
COLL SANDRO E MEDACOLL SANDRO E MEDA
motogp
Per Bagnaia Ducati più simile alla GP24? Il punto dai test
00:04:09 min
| 8 giorni fa
aprilia test motogp misano bonora intervistaaprilia test motogp misano bonora intervista
motogp
Test MotoGP, il punto in casa Aprilia con Paolo Bonora
00:02:23 min
| 8 giorni fa
INTV BEZZECCHIINTV BEZZECCHI
motogp
Bez: "Marquez riferimento, impariamo e proviamo a batterlo"
00:03:11 min
| 8 giorni fa
COLL SANDRO MOTOGPCOLL SANDRO MOTOGP
motogp
Test MotoGP Misano, il punto a metà giornata
00:02:16 min
| 9 giorni fa
test motogp yamaha pramac v4 borsoitest motogp yamaha pramac v4 borsoi
motogp
Borsoi: "Moto V4 sembra nata bene, guida migliorata"
00:01:07 min
| 9 giorni fa
yamaha v4 test misano motogp meregalliyamaha v4 test misano motogp meregalli
motogp
Yamaha V4: "Un altro shakedown, progetto è all'inizio"
00:01:33 min
| 9 giorni fa
quartararo yamaha v4 test motogp misanoquartararo yamaha v4 test motogp misano
motogp
Test Misano: Quartararo in pista con la Yamaha V4
00:00:10 min
| 9 giorni fa
