Moto2, Canet: l'highside nelle Fp2 del GP di Austria

00:02:00 min
|
17 minuti fa
SALVATAGGIO PERRONESALVATAGGIO PERRONE
motogp
Perrone, salvataggio clamoroso nelle Libere Moto3 in Austria
00:01:46 min
| 1 ora fa
pubblicità
SRV MOTOGP PRE QUALIFICHE AUSTRIA MIX.transfer_5906715SRV MOTOGP PRE QUALIFICHE AUSTRIA MIX.transfer_5906715
motogp
'Freaky Friday' al Red Bull Ring: comanda Marc Marquez
00:01:50 min
| 14 ore fa
martin intv prove libere_0555863martin intv prove libere_0555863
motogp
Martin: "Non sento ancora la moto come mia, serve tempo"
00:01:44 min
| 14 ore fa
marquez intv prove libere_0359358marquez intv prove libere_0359358
motogp
Marquez: "Mi piace parlare con Stoner, è molto diretto"
00:02:10 min
| 16 ore fa
bezzecchi aprilia gp austria intervistabezzecchi aprilia gp austria intervista
motogp
Bezzecchi: "Ho fatto fatica, non mi sentivo sulla moto"
00:02:44 min
| 16 ore fa
uccio-salucci-vr46 gp austria intervistauccio-salucci-vr46 gp austria intervista
motogp
Salucci: "Moto ufficiale a Gresini? Alex Marquez la merita"
00:02:07 min
| 16 ore fa
morbidelli vr46 gp austria intervistamorbidelli vr46 gp austria intervista
motogp
Morbidelli: "La spalla è ok. Podio? Ci spero, è possibile"
00:01:17 min
| 16 ore fa
bagnaia ducati gp austria intervistabagnaia ducati gp austria intervista
motogp
Bagnaia: "Miglior venerdì come feeling, ho staccato forte"
00:03:23 min
| 17 ore fa
acosta ktm gp austria intervistaacosta ktm gp austria intervista
motogp
GP Austria, Acosta: "La nuova carena ha fatto la differenza"
00:02:05 min
| 17 ore fa
quartararo yamaha gp austria intervistaquartararo yamaha gp austria intervista
motogp
GP Austria, Quartararo: "Siamo in difficoltà"
00:01:06 min
| 17 ore fa
motogp prove libere gp austria newsmotogp prove libere gp austria news
motogp
Marc Marquez miglior tempo nelle Pre-qualifiche: i risultati
00:04:25 min
| 17 ore fa
marquez di giannantonio gp austria prova partenzamarquez di giannantonio gp austria prova partenza
motogp
Marquez e Diggia (quasi) a contatto nella prova di partenza
00:01:02 min
| 18 ore fa
SALVATAGGIO PERRONESALVATAGGIO PERRONE
motogp
Perrone, salvataggio clamoroso nelle Libere Moto3 in Austria
00:01:46 min
| 1 ora fa
SRV MOTOGP PRE QUALIFICHE AUSTRIA MIX.transfer_5906715SRV MOTOGP PRE QUALIFICHE AUSTRIA MIX.transfer_5906715
motogp
'Freaky Friday' al Red Bull Ring: comanda Marc Marquez
00:01:50 min
| 14 ore fa
martin intv prove libere_0555863martin intv prove libere_0555863
motogp
Martin: "Non sento ancora la moto come mia, serve tempo"
00:01:44 min
| 14 ore fa
marquez intv prove libere_0359358marquez intv prove libere_0359358
motogp
Marquez: "Mi piace parlare con Stoner, è molto diretto"
00:02:10 min
| 16 ore fa
bezzecchi aprilia gp austria intervistabezzecchi aprilia gp austria intervista
motogp
Bezzecchi: "Ho fatto fatica, non mi sentivo sulla moto"
00:02:44 min
| 16 ore fa
uccio-salucci-vr46 gp austria intervistauccio-salucci-vr46 gp austria intervista
motogp
Salucci: "Moto ufficiale a Gresini? Alex Marquez la merita"
00:02:07 min
| 16 ore fa
morbidelli vr46 gp austria intervistamorbidelli vr46 gp austria intervista
motogp
Morbidelli: "La spalla è ok. Podio? Ci spero, è possibile"
00:01:17 min
| 16 ore fa
bagnaia ducati gp austria intervistabagnaia ducati gp austria intervista
motogp
Bagnaia: "Miglior venerdì come feeling, ho staccato forte"
00:03:23 min
| 17 ore fa
acosta ktm gp austria intervistaacosta ktm gp austria intervista
motogp
GP Austria, Acosta: "La nuova carena ha fatto la differenza"
00:02:05 min
| 17 ore fa
quartararo yamaha gp austria intervistaquartararo yamaha gp austria intervista
motogp
GP Austria, Quartararo: "Siamo in difficoltà"
00:01:06 min
| 17 ore fa
motogp prove libere gp austria newsmotogp prove libere gp austria news
motogp
Marc Marquez miglior tempo nelle Pre-qualifiche: i risultati
00:04:25 min
| 17 ore fa
marquez di giannantonio gp austria prova partenzamarquez di giannantonio gp austria prova partenza
motogp
Marquez e Diggia (quasi) a contatto nella prova di partenza
00:01:02 min
| 18 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità