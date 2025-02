Ultimi test prima del debutto del motomondiale in Thailandia e promettente prestazione per Moreira in Moto2, velocissimo a Jerez nonostante il vento. Il miglior ritmo della categoria è stato comunque mostrato da Canet e Gonzalez, Vietti ha chiuso in top 10 mentre il suo compagno Lopez si è fermato dopo circa un'ora a causa di una frattura a un mignolo subita in allenamento e scoperta nel test, per cui sarà operato per essere pronto per la Thailandia. In Moto3 ancora brillante Piqueras, ma il miglior passo è di Rueda. Sorprendenti i rookies Quiles e Carpe, secondo e terzo di giornata, mentre Bertelle, decimo nel giorno del suo compleanno, è stato il migliore degli italiani. Altre due giornate in programma a Jerez prima dell'inizio del campionato.