Una giornata da record per i piloti Moto2 e Moto3 la seconda delle tre ai test di Jerez, una giornata perfetta per il team Intact che corre in entrambe le categorie e che ha ottenuto i migliori tempi assoluti con i suoi due nuovi piloti Munoz in Moto3 e Gonzalez in Moto2. Gonzalez e Canet come al solito nella preparazione del 2025 sono stati i migliori, sia sul giro secco, unici due a scendere sotto l'1'40 nella storia del circuito di Jerez, sia sul passo anche se bisogna sottolineare l'ottimo lavoro dell'altro pilota Fantic Baltus che sta facendo giornate solide in vista dell'inizio campionato in Thailandia. Giornata importantissima per Kalex che ha provato una nuova carena con Ramirez, Arenas e Baltus, ispirata all'aerodinamica MotoGp e promossa dai piloti. Tra gli italiani, Vietti ottavo in assenza del suo compagno Lopez operato al mignolo sinistro. Da evidenziare anche la top 10 di Escrig nel percorso di crescita del team Forward. In Moto3 oltre a super Munoz, sotto il vecchio record, bene ancora Piqueras e Rueda che chiudono la top3 della giornata. Matteo Bertelle, sesto, non solo si conferma miglior italiano, ma riesce anche a chiudere un turno in testa, decisamente un buon inizio con la Ktm per Bertelle che negli ultimi due anni aveva usato una Honda. Ultima giornata in programma a Jerez prima di volare in Thailandia e cominciare la stagione del motomondiale. .