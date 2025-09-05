Manager Gonzalez: "Prova in ogni modo ad andare in MotoGP"

Nonostante la straordinaria stagione in Moto2, per Manu Gonzalez non si è concretizzata l’opportunità del salto in MotoGP. Si è chiusa anche la pista Yamaha Pramac, che ha confermato l’australiano Jack Miller. Nel video il manager del pilota spagnolo, Edoardo Rovelli, fa il punto sulla situazione e sullo stato d’animo: "Abbiamo fatto il possibile per approdare in MotoGP, ma la scelta di restare un altro anno in Moto2 è quella giusta. Se Manu continuerà a performare così, in ottica 2026 ci sarà sicuramente spazio per lui nel salto di categoria. Ogni parte ha fatto le proprie scelte, noi abbiamo preferito rimanere tranquilli. Manu lo è altrettanto: riesce sempre ad analizzare con calma e a lavorare sodo in allenamento".