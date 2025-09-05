Manager Gonzalez: "Prova in ogni modo ad andare in MotoGP"

00:03:54 min
|
1 ora fa

Nonostante la straordinaria stagione in Moto2, per Manu Gonzalez non si è concretizzata l’opportunità del salto in MotoGP. Si è chiusa anche la pista Yamaha Pramac, che ha confermato l’australiano Jack Miller. Nel video il manager del pilota spagnolo, Edoardo Rovelli, fa il punto sulla situazione e sullo stato d’animo: "Abbiamo fatto il possibile per approdare in MotoGP, ma la scelta di restare un altro anno in Moto2 è quella giusta. Se Manu continuerà a performare così, in ottica 2026 ci sarà sicuramente spazio per lui nel salto di categoria. Ogni parte ha fatto le proprie scelte, noi abbiamo preferito rimanere tranquilli. Manu lo è altrettanto: riesce sempre ad analizzare con calma e a lavorare sodo in allenamento".

CURVA 5 MARTINCURVA 5 MARTIN
motogp
Martin, curva 5 con braccio sul cordolo come da tradizione
00:00:43 min
| 7 minuti fa
pubblicità
MOTO OGURA PEZZO IN PISTAMOTO OGURA PEZZO IN PISTA
motogp
Ogura perde un'aletta: l'episodio nelle Libere di Barcellona
00:00:30 min
| 14 minuti fa
PROBLEMI BASTIANINIPROBLEMI BASTIANINI
motogp
Bastianini, problema tecnico a Barcellona: Ktm parcheggiata
00:00:30 min
| 14 minuti fa
RAPLAY MARTIN VISIERARAPLAY MARTIN VISIERA
motogp
Libere MotoGP, Martin 'litiga' con la visiera a strappo
00:00:18 min
| 15 minuti fa
NOVITà HONDA MOTOGPNOVITà HONDA MOTOGP
motogp
Honda, telai a confronto: il focus tecnico
00:01:23 min
| 16 minuti fa
RACEBOOKRACEBOOK
motogp
MotoGP a Barcellona: il meglio del giovedì
00:13:20 min
| 17 ore fa
MARQUEZ SU PISTA CATALOGNAMARQUEZ SU PISTA CATALOGNA
motogp
Marquez sulla pista di casa: "Non ci andavo così spesso..."
00:00:55 min
| 18 ore fa
CONF MARTIN E ACOSTA SU MARQUEZCONF MARTIN E ACOSTA SU MARQUEZ
motogp
Acosta: "Marquez? Tra i più grandi ritorni della storia"
00:01:18 min
| 18 ore fa
CONF MARQUEZ E MARTIN SU CASCOCONF MARQUEZ E MARTIN SU CASCO
motogp
Marquez-Martin, caschi speciali a Barcellona: il significato
00:01:18 min
| 18 ore fa
MIGUEL GIOVEDI BARCELONA_2023524MIGUEL GIOVEDI BARCELONA_2023524
motogp
Oliveira: "Con Yamaha ci lasceremo bene. Sul futuro..."
00:03:53 min
| 20 ore fa
BESTIA GIOVEDI BARCELONA_2054090BESTIA GIOVEDI BARCELONA_2054090
motogp
Bastianini: "Velocità c'è, ora serve essere costanti"
00:02:46 min
| 18 ore fa
MARO GIOVEDI BARCELONA_2043682MARO GIOVEDI BARCELONA_2043682
motogp
Marini: "Rinnovo? Mai avuto paura di restare senza un posto"
00:02:29 min
| 19 ore fa
CURVA 5 MARTINCURVA 5 MARTIN
motogp
Martin, curva 5 con braccio sul cordolo come da tradizione
00:00:43 min
| 7 minuti fa
MOTO OGURA PEZZO IN PISTAMOTO OGURA PEZZO IN PISTA
motogp
Ogura perde un'aletta: l'episodio nelle Libere di Barcellona
00:00:30 min
| 14 minuti fa
PROBLEMI BASTIANINIPROBLEMI BASTIANINI
motogp
Bastianini, problema tecnico a Barcellona: Ktm parcheggiata
00:00:30 min
| 14 minuti fa
RAPLAY MARTIN VISIERARAPLAY MARTIN VISIERA
motogp
Libere MotoGP, Martin 'litiga' con la visiera a strappo
00:00:18 min
| 15 minuti fa
NOVITà HONDA MOTOGPNOVITà HONDA MOTOGP
motogp
Honda, telai a confronto: il focus tecnico
00:01:23 min
| 16 minuti fa
RACEBOOKRACEBOOK
motogp
MotoGP a Barcellona: il meglio del giovedì
00:13:20 min
| 17 ore fa
MARQUEZ SU PISTA CATALOGNAMARQUEZ SU PISTA CATALOGNA
motogp
Marquez sulla pista di casa: "Non ci andavo così spesso..."
00:00:55 min
| 18 ore fa
CONF MARTIN E ACOSTA SU MARQUEZCONF MARTIN E ACOSTA SU MARQUEZ
motogp
Acosta: "Marquez? Tra i più grandi ritorni della storia"
00:01:18 min
| 18 ore fa
CONF MARQUEZ E MARTIN SU CASCOCONF MARQUEZ E MARTIN SU CASCO
motogp
Marquez-Martin, caschi speciali a Barcellona: il significato
00:01:18 min
| 18 ore fa
MIGUEL GIOVEDI BARCELONA_2023524MIGUEL GIOVEDI BARCELONA_2023524
motogp
Oliveira: "Con Yamaha ci lasceremo bene. Sul futuro..."
00:03:53 min
| 20 ore fa
BESTIA GIOVEDI BARCELONA_2054090BESTIA GIOVEDI BARCELONA_2054090
motogp
Bastianini: "Velocità c'è, ora serve essere costanti"
00:02:46 min
| 18 ore fa
MARO GIOVEDI BARCELONA_2043682MARO GIOVEDI BARCELONA_2043682
motogp
Marini: "Rinnovo? Mai avuto paura di restare senza un posto"
00:02:29 min
| 19 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità