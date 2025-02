In una serata di magia, con numeri spettacolari sul palco della presentazione, il team Italtrans ha svelato le moto che correranno la stagione 2025 di Moto2 con Diogo Moreira e Adrian Huertas. Moreira, miglior debuttante della categoria del 2024 con un podio all'ultima gara, punta quest'anno a diventare un protagonista nella lotta per il titolo. Huertas invece sarà un rookie, ma viene dal paddock Superbike in cui ha vinto due titoli mondiali in Supersport300 e Supersport. Per lui l'obiettivo sarà giocarsela in particolare con David Alonso, rookie proveniente dalla Moto3, dominata nel 2024 con 14 vittorie. Italtrans sogna di vincere di nuovo il Mondiale, cinque anni dopo il trionfo di Enea Bastianini.