La Moto2 ci ha messo un po' ad andare in pista nel primo dei due giorni di test previsti a Portimao, perché la pioggia del martedì ha lasciato l'asfalto bagnato per mezzo turno. Delle otto ore in programma ne sono state svolte poco più di quattro, ma quasi tutti i team ne hanno approfittato, con Pramac e Alonso Lopez unici a rinunciare a girare per lasciarsi una giornata di test per un altro momento della stagione. Manu Gonzalez, neo pilota IntactGp e già detentore del record della pista è stato il più veloce, e come previsto in 55 millesimi sono racchiusi insieme a lui anche Moreira di Italtrans e Canet di Fantic. Insomma, tre dei favoriti al titolo della vigilia. Canet è stato il migliore sul ritmo, nella parte altissima della classifica sin dal primo giro. Senza Lopez, SpeedUp ha schierato Vietti, al primo approccio con il nuovo team e la nuova moto, la Boscoscuro, con cui ha chiuso la giornata quattordicesimo a quasi un secondo dal vertice. La migliore delle moto italiane è quella di Salac quinto, mentre il team Msi campione del mondo chiude la top 10 con Garcia. A circa un secondo e mezzo i due piloti Forward Escrig e Navarro, mentre tra i rookies il migliore è stato nettamente il campione del mondo in carica Supersport Huertas, sesto, in una giornata tosta per Alonso, campione Moto3 frenato anche da una lussazione a una spalla subita in allenamento da cui sta recuperando. Altre ore di pista nel giovedì, si spera tutto asciutto, per la Moto2 a Portimao.