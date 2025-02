Tra i maestri del debuttante italiano in Moto3 2025 Guido Pini ci sono anche Massimo Capanna, ex capotecnico di Jorge Martin con cui ha vinto il Mondiale Moto3 2018, ed Emilio Alzamora, campione del mondo 125 ed ex manager di Marc Marquez. Ecco il loro pensiero sul 17enne italiano e gli obiettivi che secondo loro può raggiungere nel suo primo anno. .