GP Giappone, Munoz vola: Bertelle rientra e strappa la Q2

00:02:19 min
|
46 minuti fa
BERTELLE INTVBERTELLE INTV
motogp
Bertelle: "Avevo una gran voglia di tornare, sono contento"
00:03:19 min
| 30 minuti fa
SKY TECH PARTENZESKY TECH PARTENZE
motogp
Marquez-Bagnaia, prove di partenza e Ducati a confronto
00:01:46 min
| 2 ore fa
GRASSILLIGRASSILLI
motogp
Grassilli: "Bagnaia positivo, speriamo sia un buon weekend"
00:04:41 min
| 2 ore fa
RECAP LIBERERECAP LIBERE
motogp
Bagnaia ritrova il sorriso: risultati delle Libere a Motegi
00:00:50 min
| 3 ore fa
MORBIDO MILLERMORBIDO MILLER
motogp
Morbidelli cade, Miller anche: la Yamaha sfiora Franco
00:01:03 min
| 2 ore fa
DOPPIA CADUTA BEZDOPPIA CADUTA BEZ
motogp
Bezzecchi, doppia caduta nelle Libere di Motegi
00:01:38 min
| 3 ore fa
MARO GIOVEDI MOTEGI_5254721MARO GIOVEDI MOTEGI_5254721
motogp
Marini: "Carichi, a Motegi possiamo fare un altro salto"
00:03:02 min
| 17 ore fa
SANDRO SU MOTO PECCOSANDRO SU MOTO PECCO
motogp
Bagnaia, a Motegi con forcella e forcellone 2024
00:00:28 min
| 16 ore fa
COLL SDGCOLL SDG
motogp
MotoGP, GP Giappone: news e parole da Motegi
00:03:44 min
| 18 ore fa
ALEX GIOVEDI MOTEGI_5453794ALEX GIOVEDI MOTEGI_5453794
motogp
Alex Marquez: "Proverò a rinviare il titolo di Marc"
00:03:08 min
| 18 ore fa
BESTIA GIOVEDI MOTEGI_5433189BESTIA GIOVEDI MOTEGI_5433189
motogp
Bastianini: "Obiettivo è confermarsi veloce su ogni pista"
00:02:59 min
| 18 ore fa
DIGGIA GIOVEDI MOTEGI_5412483DIGGIA GIOVEDI MOTEGI_5412483
motogp
Diggia: "GP25 fa i capricci, tornerò a un setup precedente"
00:02:32 min
| 17 ore fa
