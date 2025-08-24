Moto3, Quiles-Perrone: l'ultimo giro da brividi in Ungheria

Maximo Quiles conquista al Gran Premio d'Ungheria la sua seconda vittoria in carriera in Moto3, dopo il successo al Mugello. Finale da brividi all'ultimo giro, con una serie di sorpassi e controsorpassi mozzafiato con l'altro rookie, Valentin Perrone, risolta solo sulla linea del traguardo: vittoria con appena 18 millesimi di vantaggio. Terzo posto per Munoz, davanti a Piqueras e Rueda, che resta saldamente in testa al Mondiale. Caduto invece Guido Pini, quando il toscano stava lottando per la quarta posizione.