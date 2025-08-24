Moto3, Quiles-Perrone: l'ultimo giro da brividi in Ungheria

00:03:21 min
|
1 ora fa

Maximo Quiles conquista al Gran Premio d'Ungheria la sua seconda vittoria in carriera in Moto3, dopo il successo al Mugello. Finale da brividi all'ultimo giro, con una serie di sorpassi e controsorpassi mozzafiato con l'altro rookie, Valentin Perrone, risolta solo sulla linea del traguardo: vittoria con appena 18 millesimi di vantaggio. Terzo posto per Munoz, davanti a Piqueras e Rueda, che resta saldamente in testa al Mondiale. Caduto invece Guido Pini, quando il toscano stava lottando per la quarta posizione.

ULTIMO GIRO MOTO2ULTIMO GIRO MOTO2
motogp
Moto2, prima vittoria per David Alonso: l'ultimo giro
00:03:39 min
| 6 minuti fa
CADUTA LOPEZCADUTA LOPEZ
motogp
Moto2, GP Ungheria: highside per Alonso Lopez in curva 8
00:00:17 min
| 19 minuti fa
MGP_HL GARA MOTO3 UNGHERIA MIX_1500144MGP_HL GARA MOTO3 UNGHERIA MIX_1500144
motogp
Moto3, GP Ungheria: highlights gara
00:02:55 min
| 1 ora fa
CLIP CAGIVACLIP CAGIVA
motogp
MotoGP, in Ungheria nel 1992 la vittoria di Lawson su Cagiva
00:01:19 min
BASTIANINIBASTIANINI
motogp
Bastianini, penalità in pista.. Ma talento nella pallamano!
00:01:02 min
| 2 ore fa
PROBLEMA PECCOPROBLEMA PECCO
motogp
Bagnaia, problemi anche nel Warm Up e gesto di stizza
00:00:49 min
| 2 ore fa
RECAPRECAP
motogp
GP Ungheria, Marc Marquez leader del Warm up. Bagnaia ultimo
00:01:42 min
| 2 ore fa
BEZZECCHI MIRBEZZECCHI MIR
motogp
GP Ungheria: Bezzecchi-Mir, incrocio pericoloso nel Warm Up
00:00:48 min
| 2 ore fa
RIENTRO BOX PECCORIENTRO BOX PECCO
motogp
Warm Up, il rientro ai box di Bagnaia per problemi tecnici
00:01:30 min
| 2 ore fa
2 MINUTI GIOIA2 MINUTI GIOIA
motogp
Mantovani: "Che gioia essere in pista, mi godo ogni istante"
00:02:16 min
| 16 ore fa
motogp gp ungheria acosta ktm moto volamotogp gp ungheria acosta ktm moto vola
motogp
La Ktm di Acosta prende il volo, sfiorato un cameramen!
00:00:30 min
| 18 ore fa
SKY TECH TENTATIVI SORPASSO BEZ SU MIRSKY TECH TENTATIVI SORPASSO BEZ SU MIR
motogp
I tentativi di sorpasso di Bezzecchi su Mir allo Sky Tech
00:01:19 min
| 18 ore fa
