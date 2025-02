Tra i debuttanti del motomondiale, in Moto3, quest'anno c'è un pilota italiano che ha brillato nelle categorie propedeutiche e che non vede l'ora di provarci anche nel Mondiale, Guido Pini. Che sfiderà anche la sfortuna, visto che nella pausa invernale si è fratturato entrambe le gambe e non ha mai preso una moto da dicembre in avanti. .