Sic58 Squadra Corse è pronta ad affrontare il 2025 in Moto3 con due piloti che puntano in alto per saltare in Moto2 l'anno prossimo. Stefano Nepa cerca il primo podio e stabilità nelle posizioni di vertice, Luca Lunetta vuole migliorare le prestazioni di un primo anno bellissimo e trovare la prima vittoria, e magari anche a una stagione da protagonista della categoria.