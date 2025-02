Presentato il nuovo team LevelUp MTA che correrà in Moto3 nel 2025 con due Ktm affidate a Matteo Bertelle e Joel Kelso. La squadra italiana punta a riscattare un difficile 2024 in cui non sono arrivati podi. Matteo Bertelle cerca il primo della sua carriera, mentre Joel Kelso aspira a una stagione da protagonista per riuscire a passare in Moto2 nel 2026.