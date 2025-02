Solo poche moto in pista nel secondo giorno di test a Portimao dove la pioggia ha suggerito ad alcuni team di posticipare l'utilizzo di questo giorno di prova a un momento migliore nel corso della stagione. Nella classifica sotto l'acqua Dettwiler il più veloce, unico sotto i due minuti e davanti a Yamanaka e Lunetta, ma le vere indicazioni sono arrivate dalla giornata sull'asciutto con Piqueras otto decimi sotto il record ufficiale della pista e Almansa, suo sostituto nel team Leopard, vera sorpresa con soli 84 millesimi di distacco. La Moto3 tornerà in pista dal 18 febbraio a Jerez per tre giorni prima dell'inizio del motomondiale 2025.