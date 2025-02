I ragazzi della Moto3 non vedevano proprio l'ora di tornare in pista, e così a Portimao nel primo giorno di test hanno tradotto il loro desiderio in velocità con tempi straordinari che non erano minimamente prevedibili per un debutto stagionale. Il più bravo e veloce di tutti è stato Angel Piqueras, alla prima volta sulla Ktm di Msi e 8 decimi più veloce del record ufficiale della pista di Rueda, terzo a tre decimi. a dividerli il neoacquisto Leopard Almansa, arrivato al posto di Piqueras per non farlo rimpiangere, e appena 84 millesimi più lento, lui che nel 2024 da rookie non ha mai fatto un podio. Tra gli italiani, assente il debuttante Pini per infortunio, il migliore è stato come quasi sempre l'anno scorso Lunetta di Sic58, quinto a sei decimi dal vertice e anche lui sotto il record ufficiale della pista, battuto da ben dieci piloti, ultimo dei quali Bertelle al debutto sulla Ktm di LevelUp MTA. Racchiusi tra il diciottesimo e il ventesimo posto tre italiani, i due piloti Snipers Rossi e Carraro, di ritorno l'uno e alla prima volta l'altro sulla Honda, e Foggia, che torna in Moto3 sulla Ktm campione del mondo di Aspar dopo un biennio in Moto2. Infine Nepa, ventitreesimo, ha fatto conoscenza con la Honda dopo tanti anni di Ktm, con l'esordio con Sic58. La Moto3 sarà ancora in pista a Portimao nel martedì prima di lasciare spazio per due giorni alla Moto2, ma se queste sono le premesse aspettiamoci tempi impressionanti.