Acosta: "Risultato non è quello che volevamo, ma..."

Pedro Acosta ha commentato così a Sky Sport il quarto posto ottenuto al Red Bull Ring: “Il risultato non è quello che volevamo, ma dobbiamo mantenere questa costanza e stare sempre in Top 5, la Ducati è ancora un po’ più forte ma abbiamo fatto un buon lavoro. E sul nuovo controllo dello sliding aggiunge, sorridendo, “Abbiamo una moto da ‘machos’, una ‘man bike’. Non abbiamo usato niente”. E rispetto a Ducati conclude: “Penso che abbiamo faticato con la gomma davanti, ma rispetto all’inizio dell’anno abbiamo fatto un grande passo in avanti”.