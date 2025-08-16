Albesiano, Honda: "Soddisfatti del programma di sviluppi"

Così il direttore tecnico di Honda HRC, Romano Albesiano, a Sky Sport sulla stagione della casa giapponese: “Siamo partiti meglio del previsto nonostante una piccola flessione. C’è un programma di sviluppi intenso che sta dando i suoi frutti, siamo abbastanza soddisfatti. Il margine per crescere ancora a livello motoristico c’è, ci stiamo avvicinando. La potenza massima, però, non ti fa fare il tempo sul giro, ma aiuta il pilota specie in gara”. E sul progetto 2027: “parte da una carta bianca, con anche i pneumatici c’è tanta incertezza”.