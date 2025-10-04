Aldeguer: "Ci ho provato ma Bezzecchi era più veloce"

17 ore fa

Così Fermin Aldeguer dopo la Sprint Race di Mandalika, chiusa in seconda posizione: “Ho fatto una partenza molto buona, oggi l’obiettivo era stare dietro a Bezzecchi. Ho approfittato del suo errore in partenza, ma quando ho visto 2 secondi sulla tabella ho pensato ‘Forse non ce la faccio’. Sapevamo che lui avesse più passo, non è bello perdere la vittoria dopo esser stato in testa tutta la gara ma va bene così, dobbiamo imparare. Era più veloce di me, ho provato a uscire forte dalla 8 ma quando ci ha provato mi ha fatto un block pass e io ero troppo in crisi. Un po’ di esperienza serve, lui fa molto bene il T4, ci ho provato ma era impossibile”.

