Aldeguer: "Ho pensato alla vittoria, ma lottare con Marc..."

Così Fermin Aldeguer a Sky Sport al termine del GP di Austria, chiuso in seconda posizione: “Passato Bezzecchi pensavo di poter vincere, ma non è facile lottare con Marc. Dobbiamo essere contenti per la gara fatta su un circuito dove ho faticato in passato. Sono veloce a fine gara ma dalla telemetria non si vede niente, anche in Moto2 riuscivo a fare percorrenza a metà curva senza essere aggressivo. Ho un gran feeling in staccata, ma con gomma nuova perdo un po’ e forse questo aiuta a rimanere un più costante. Voglio migliorare e fare di più. Il sorpasso a Pedro? Lui stacca forte, ci avevo già provato ma senza riuscirci. Poi ho chiuso gli occhi e ho pensato…”.