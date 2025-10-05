Alex Marquez: "Risultato dà fiducia, ora voglio vedere Marc"

00:03:07 min
|
1 giorno fa

Così Alex Marquez dopo il GP di Indonesia chiuso in seconda posizione: “Qui sono sempre gare di gestione, a mezzo gas. Ho avuto un problema in partenza e non ho potuto usare l’abbassatore. I primi giri ero un po’ senza fiducia perché non sapevo cosa potesse succedere sul davanti, poi tutto ha lavorato bene. Ho avuto pazienza e sono andato avanti. Ho fatto podio e sono contento. Il risultato mi da’ tanta fiducia, in Giappone abbiamo faticato. Adesso voglio vedere Marc, sono qui perché sono un professionista ma quando si tocca la famiglia fa male”.

guido su marcguido su marc
motogp
Meda: "Marc maturo, non sfida più il limite. A Mandalika..."
00:02:39 min
| 7 ore fa
pubblicità
COMUNICATO DI MARQUEZCOMUNICATO DI MARQUEZ
motogp
Marquez salta Australia e Malesia: le news sull'infortunio
00:00:40 min
| 7 ore fa
HAPPY MOMENTSHAPPY MOMENTS
motogp
Aldeguer vince a Mandalika: gli "Happy moments" del weekend
00:00:55 min
| 1 giorno fa
marini intvmarini intv
motogp
Marini: "Potevo finire 2° ma dietro è stato un inferno"
00:00:38 min
| 1 giorno fa
rientro bezrientro bez
motogp
Bezzecchi, rientro nel paddock dopo l'incidente in Indonesia
00:00:15 min
| 1 giorno fa
parole pecco guidoparole pecco guido
motogp
Bagnaia: "Chiedo scusa al team per la caduta"
00:01:02 min
| 1 giorno fa
aliverti su alexaliverti su alex
motogp
Aliverti: "Alex arriva sempre, 2025 stagione straordinaria"
00:00:41 min
| 1 giorno fa
carchedi intvcarchedi intv
motogp
Capotecnico Aldeguer: "Ai test ho capito il suo talento"
00:03:28 min
| 1 giorno fa
tardozzi intvtardozzi intv
motogp
Tardozzi: "Pecco devastato. Motore 24 a Motegi? Non si può"
00:05:23 min
| 1 giorno fa
rivola su bezrivola su bez
motogp
Rivola: "Niente di rotto per Bezzecchi, ha fatto un errore"
00:04:30 min
| 1 giorno fa
zam su ducati ufficialezam su ducati ufficiale
motogp
Zamagni: "Ducati non era favorita, weekend complicatissimo"
00:01:11 min
| 1 giorno fa
sky tech caduta peccosky tech caduta pecco
motogp
GP Indonesia, Bagnaia: la caduta allo Sky Sport Tech
00:01:08 min
| 1 giorno fa
guido su marcguido su marc
motogp
Meda: "Marc maturo, non sfida più il limite. A Mandalika..."
00:02:39 min
| 7 ore fa
COMUNICATO DI MARQUEZCOMUNICATO DI MARQUEZ
motogp
Marquez salta Australia e Malesia: le news sull'infortunio
00:00:40 min
| 7 ore fa
HAPPY MOMENTSHAPPY MOMENTS
motogp
Aldeguer vince a Mandalika: gli "Happy moments" del weekend
00:00:55 min
| 1 giorno fa
marini intvmarini intv
motogp
Marini: "Potevo finire 2° ma dietro è stato un inferno"
00:00:38 min
| 1 giorno fa
rientro bezrientro bez
motogp
Bezzecchi, rientro nel paddock dopo l'incidente in Indonesia
00:00:15 min
| 1 giorno fa
parole pecco guidoparole pecco guido
motogp
Bagnaia: "Chiedo scusa al team per la caduta"
00:01:02 min
| 1 giorno fa
aliverti su alexaliverti su alex
motogp
Aliverti: "Alex arriva sempre, 2025 stagione straordinaria"
00:00:41 min
| 1 giorno fa
carchedi intvcarchedi intv
motogp
Capotecnico Aldeguer: "Ai test ho capito il suo talento"
00:03:28 min
| 1 giorno fa
tardozzi intvtardozzi intv
motogp
Tardozzi: "Pecco devastato. Motore 24 a Motegi? Non si può"
00:05:23 min
| 1 giorno fa
rivola su bezrivola su bez
motogp
Rivola: "Niente di rotto per Bezzecchi, ha fatto un errore"
00:04:30 min
| 1 giorno fa
zam su ducati ufficialezam su ducati ufficiale
motogp
Zamagni: "Ducati non era favorita, weekend complicatissimo"
00:01:11 min
| 1 giorno fa
sky tech caduta peccosky tech caduta pecco
motogp
GP Indonesia, Bagnaia: la caduta allo Sky Sport Tech
00:01:08 min
| 1 giorno fa
Playlist di tendenza
pubblicità