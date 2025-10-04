Alex Marquez: "Gara di sopravvivenza. Domani..."

Così Alex Marquez al termine della Sprint Race di Mandalika, quarto alla bandiera a scacchi: “Ho sbagliato nelle qualifiche, avrei potuto fare molto di più. Quando metto la gomma soft spinge molto sul davanti e perdo l’anteriore. È stata una gara di sopravvivenza, ancora non posso guidare come voglio dando il 100%. Con la gomma media ieri siamo stati veloci, per la gara abbiamo qualche idea ma dobbiamo prima verificare tutto. Cerchiamo un bilanciamento della moto più equilibrato, anche se con la media non siamo comunque a livello di Bezzecchi”.