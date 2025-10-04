Alex Marquez: "Gara di sopravvivenza. Domani..."

Così Alex Marquez al termine della Sprint Race di Mandalika, quarto alla bandiera a scacchi: “Ho sbagliato nelle qualifiche, avrei potuto fare molto di più. Quando metto la gomma soft spinge molto sul davanti e perdo l’anteriore. È stata una gara di sopravvivenza, ancora non posso guidare come voglio dando il 100%. Con la gomma media ieri siamo stati veloci, per la gara abbiamo qualche idea ma dobbiamo prima verificare tutto. Cerchiamo un bilanciamento della moto più equilibrato, anche se con la media non siamo comunque a livello di Bezzecchi”.

2 MINUTI GIOIA BERTELLE2 MINUTI GIOIA BERTELLE
motogp
Gioia Bertelle: "Sono tornato a divertirmi"
00:02:17 min
| 13 ore fa
marquez aura farming danza bambino gp indonesiamarquez aura farming danza bambino gp indonesia
motogp
Marquez, l'incontro con il bambino dietro "Aura Farming"
00:00:25 min
| 15 ore fa
MARINI POST SPRINT RACE_0418792MARINI POST SPRINT RACE_0418792
motogp
Marini: "Pressione gomma fuori range già al via"
00:02:41 min
| 17 ore fa
sankio su peccosankio su pecco
motogp
Sanchini: "Parole Pecco? Mi aspetto un chiarimento"
00:01:30 min
| 16 ore fa
zam su pecco okzam su pecco ok
motogp
Zamagni: "Bagnaia? Situazione difficile da decifrare"
00:00:55 min
| 16 ore fa
guido su pecco okguido su pecco ok
motogp
Meda: "Parole Bagnaia? Dietro potrebbe esserci frustrazione"
00:01:10 min
| 16 ore fa
morbido intvmorbido intv
motogp
Morbidelli: "La moto non mi dà il solito feeling"
00:02:14 min
| 16 ore fa
marc intvmarc intv
motogp
Marc Marquez: "È il weekend più difficile dell'anno"
00:04:50 min
| 16 ore fa
marc rins skytechmarc rins skytech
motogp
GP Indonesia, il contatto tra Marquez e Rins allo Sky Tech
00:01:03 min
| 16 ore fa
savadori su hondasavadori su honda
motogp
Savadori: "Honda sta lavorando tanto, si sta avvicinando"
00:01:00 min
| 16 ore fa
mir intvmir intv
motogp
Mir: "Honda è migliorata, adesso ci credo. Fa la differenza"
00:01:39 min
| 16 ore fa
bagnaia intvbagnaia intv
motogp
Bagnaia: "In teoria stessa moto di Motegi ma il feeling…"
00:04:43 min
| 18 ore fa
