Alex Marquez: "Qualifica positiva dopo la fatica fatta"

Così Alex Marquez a Sky Sport al termine delle qualifiche del Red Bull Ring, chiuse in seconda posizione: “Sono molto contento, era importante essere in prima fila. Non è facile mettere tutto insieme, anche se non è bello perdere una pole per così poco. Stamattina avevamo provato delle modifiche sulla moto che però non avevano funzionato e siamo tornati indietro. La qualifica, invece, è stata molto positiva. Per domani siamo un po’ più lenti di Pecco e Marc, ieri eravamo pari ma oggi abbiamo fatto più fatica. Dopo la Sprint, però, avremo un quadro più chiaro di dove siamo realmente”.

