Bagnaia: "Non sono riuscito a sfruttare nessuna delle gomme"

00:01:18 min
|
19 minuti fa

Pecco Bagnaia commenta così le qualifiche del GP di Austria a Sky Sport, chiuse in terza posizione: “Va bene così, purtroppo non sono riuscito a sfruttare nessuna delle due gomme e dopo capiremo il perché. Forse devo provare a guidare in modo diverso, ma come ritmo stamattina eravamo messi bene. Marc ha fatto un passo in avanti, ma capiremo in pomeriggio. Le condizioni stanno cambiando e il dubbio sulla gomma posteriore non ci sarà più: sarà più fresco e la gomma media sarà ok. Sarà importante partire bene, Marc è quello che ha il passo migliore ma anche Bezzecchi è stato veloce tutto il weekend. Finora ho sentito i problemi sul davanti un po’ meno, ma è la gara dove faccio più fatica. Vedremo”.

motogp gp austria pole qualifiche highlightsmotogp gp austria pole qualifiche highlights
motogp
MotoGP, GP Austria: highlights qualifiche
00:01:18 min
| 31 minuti fa
pubblicità
grassilli ducatigrassilli ducati
motogp
Grassilli: "Ducati ufficiale a Gresini nel 2026? Un'ipotesi"
00:02:45 min
| 3 minuti fa
bez giro polebez giro pole
motogp
Bezzecchi, il giro della pole con Meda e Sanchini. VIDEO
00:00:40 min
| 50 minuti fa
marquez intvmarquez intv
motogp
Alex Marquez: "Qualifica positiva dopo la fatica fatta"
00:01:07 min
| 32 minuti fa
bez intvbez intv
motogp
Bezzecchi: "Grazie a Rossi per i consigli, sempre speciale"
00:01:19 min
| 1 ora fa
bez polebez pole
motogp
MotoGP, Bezzecchi: il VIDEO dei festeggiamenti dopo la pole
00:00:56 min
| 43 minuti fa
acosta salvataggioacosta salvataggio
motogp
Il super salvataggio di Acosta nelle qualifiche di Spielberg
00:00:28 min
| 42 minuti fa
marc cadutamarc caduta
motogp
Il VIDEO della caduta di Marc Marquez in qualifica
00:01:11 min
| 1 ora fa
acosta cadutaacosta caduta
motogp
Acosta resta a piedi: torna ai box passando dal… paddock!
00:01:24 min
| 32 minuti fa
vinales outvinales out
motogp
MotoGP, Vinales unfit per il proseguo del GP di Austria
00:00:51 min
| 1 ora fa
zarco cadutazarco caduta
motogp
MotoGP, Zarco: caduta pesante in Austria. Pilota ok
00:00:42 min
| 2 ore fa
sky tech frenisky tech freni
motogp
GP Austria, com'è fatto un disco freni MotoGP? Lo Sky Tech
00:00:38 min
| 2 ore fa
motogp gp austria pole qualifiche highlightsmotogp gp austria pole qualifiche highlights
motogp
MotoGP, GP Austria: highlights qualifiche
00:01:18 min
| 31 minuti fa
grassilli ducatigrassilli ducati
motogp
Grassilli: "Ducati ufficiale a Gresini nel 2026? Un'ipotesi"
00:02:45 min
| 3 minuti fa
bez giro polebez giro pole
motogp
Bezzecchi, il giro della pole con Meda e Sanchini. VIDEO
00:00:40 min
| 50 minuti fa
marquez intvmarquez intv
motogp
Alex Marquez: "Qualifica positiva dopo la fatica fatta"
00:01:07 min
| 32 minuti fa
bez intvbez intv
motogp
Bezzecchi: "Grazie a Rossi per i consigli, sempre speciale"
00:01:19 min
| 1 ora fa
bez polebez pole
motogp
MotoGP, Bezzecchi: il VIDEO dei festeggiamenti dopo la pole
00:00:56 min
| 43 minuti fa
acosta salvataggioacosta salvataggio
motogp
Il super salvataggio di Acosta nelle qualifiche di Spielberg
00:00:28 min
| 42 minuti fa
marc cadutamarc caduta
motogp
Il VIDEO della caduta di Marc Marquez in qualifica
00:01:11 min
| 1 ora fa
acosta cadutaacosta caduta
motogp
Acosta resta a piedi: torna ai box passando dal… paddock!
00:01:24 min
| 32 minuti fa
vinales outvinales out
motogp
MotoGP, Vinales unfit per il proseguo del GP di Austria
00:00:51 min
| 1 ora fa
zarco cadutazarco caduta
motogp
MotoGP, Zarco: caduta pesante in Austria. Pilota ok
00:00:42 min
| 2 ore fa
sky tech frenisky tech freni
motogp
GP Austria, com'è fatto un disco freni MotoGP? Lo Sky Tech
00:00:38 min
| 2 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità