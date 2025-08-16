Bagnaia: "Non sono riuscito a sfruttare nessuna delle gomme"

Pecco Bagnaia commenta così le qualifiche del GP di Austria a Sky Sport, chiuse in terza posizione: “Va bene così, purtroppo non sono riuscito a sfruttare nessuna delle due gomme e dopo capiremo il perché. Forse devo provare a guidare in modo diverso, ma come ritmo stamattina eravamo messi bene. Marc ha fatto un passo in avanti, ma capiremo in pomeriggio. Le condizioni stanno cambiando e il dubbio sulla gomma posteriore non ci sarà più: sarà più fresco e la gomma media sarà ok. Sarà importante partire bene, Marc è quello che ha il passo migliore ma anche Bezzecchi è stato veloce tutto il weekend. Finora ho sentito i problemi sul davanti un po’ meno, ma è la gara dove faccio più fatica. Vedremo”.