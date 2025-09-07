Agostini: "Marquez inarrestabile, Bagnaia deve ritrovarsi"

Giacomo Agostini, leggenda del motociclismo, ha parlato del momento della MotoGP in un'intervista rilasciata a Sky a Monza, in occasione del GP di F1: "Marquez sta facendo cose da grande campione, poi ha avuto due incidenti importanti, ma è tornato con determinazione, si merita tutto questo. Un consiglio a Pecco? Sta affrontando un momento di difficoltà, credo che Marquez stia facendo grandi cose e lui non ha più il morale di prima. Ma è lui che deve capire che è stato grande e che deve trovare la strada per poter tornare e lottare con il compagno di squadra". Nel VIDEO l’intervista integrale. Guarda la MotoGP LIVE su Sky e in streaming su NOW.