Bezzecchi: "Grazie a Rossi per i consigli, sempre speciale"

Così Marco Bezzecchi a Sky Sport dopo la pole position conquistata in Austria, la prima con l’Aprilia: “Ieri mi è mancato il time attack per qualche piccolo problema, poi in serata abbiamo lavorato fino a tardi e siamo riusciti a capire come fare. Stamattina mi sentivo meglio, ma ci tenevo a ringraziare Vale (Rossi, ndr) perché mi ha dato una grande mano. Lo voglio ringraziare con tutto il cuore insieme a tutti i ragazzi di Aprilia”. E sui consigli di Rossi ha aggiunto: “Mi ha dato un po’ di supporto morale, ma i consigli fanno sempre comodo: anche quando ti senti bene un consiglio da parte sua è sempre speciale”. Poi sulla gara: “Non ho il passo che hanno Pecco, Alex e Marc Marquez, oltre ad Acosta. Cercherò di fare una bella partenza stando lì davanti”.