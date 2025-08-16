Bezzecchi: "Sapevo di aver qualcosa in meno, domani..."

Marco Bezzecchi commenta a Sky Sport il quarto posto ottenuto nella Sprint Race del GP di Austria: “Mi aspettavo i due Marquez, Acosta e Pecco, mentre io sapevo di aver qualcosa in meno. Quando sei lì ci provi e devi dar tutto, ma ho fatto fatica. In gara mi ero avvicinato a Pedro, ma ho commesso due errori in Curva 5 finendo lungo. Non sono perfetto in staccata, ma siamo migliorati: ieri finivo lungo, mentre oggi sono riuscito ad essere costante. Difficoltà non correlate alla temperatura, ieri non abbiamo lavorato tranquillamente e non ci siamo messi a posto con gomma usata. Quando devi sempre rincorrere è dura. Domani vorrei stare davanti”.