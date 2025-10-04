Bezzecchi: "Contento, ho fatto uno step dal venerdì"

Marco Bezzecchi commenta così la pole position ottenuta a Mandalika, davanti alla Ducati di Fermin Aldeguer e all’altra Aprilia di Raul Fernandez: “Son contento, è andata bene sia stamattina che oggi. Sul passo siamo tutti abbastanza vicini, con la soft soprattutto. Sono riuscito a fare uno step dal venerdì al sabato, cosa che non mi è riuscita in Giappone. Ero super concentrato e lo sono ancora sia per la Sprint che per la gara. Grazie al team. Non sarà semplice, bisognerà cercare di fare subito un bel ritmo, gestire le gomme non è facile nonostante i pochi giri perché qui è caldo. Bisogna stare attenti a non esagerare con la temperatura, studieremo i dati”.