Bezzecchi e i consigli di Rossi e Stoner: il retroscena

00:02:13 min
|
2 ore fa

Alla vigilia del GP di Austria, Antonio Boselli – direttore della comunicazione Aprilia – ha svelato a Sky Sport come, dopo il 18° tempo del venerdì, Valentino Rossi e Casey Stoner abbiano aiutato Marco Bezzecchi: “Vale e Marco sono stati più di un’ora insieme: per i primi 45-50 minuti Valentino ha ascoltato, senza dare istruzioni. Poi, gli ultimi 10-15 minuti gli ha dato delle indicazioni di metodo e approccio, oltre che di carattere tecnico”. E sulla presenza di Stoner ha aggiunto: “Credo ci sia un bel rapporto tra lui e Marco. È andato in pista, ha fatto dei video e ha fatto vedere a Marco dove, secondo lui, perdeva rispetto agli altri” .

