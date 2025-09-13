3° posto nella Sprint Race di Misano per Fabio Di Giannantonio: "Abbiamo fatto una buonissima prestazione - ha detto a Sky Sport il pilota VR46 -. La partenza è stata ottima. I primi tre ne avevano un po’ di più, anche se non sono mai stati così distanti. Ho commesso un piccolo errore a tre giri dalla fine per cercare di spingere, ma parliamo del mio primo podio a Misano, una cosa speciale". Sulla gara lunga di domenica: "Siamo in una buona condizione. All’inizio gli altri ne avevano di più, poi quando il grip di normalizza ne ho sempre di più. Toccherà rifare una bella partenza, Marquez sarà di nuovo lì. Sarà tosta, non è così scontata" .